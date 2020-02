Quel pareggio fra Sarri e la Fiorentina...

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Due in cadetteria con una vittoria (Pescara-Piacenza 1-0 del 2005-2006) e un pareggio (Empoli-Palermo 1-1 del 2013-2014) e due in Serie A con altrettanti successi (Empoli-Palermo 3-0 del 2014-2015 e Napoli-Palermo 2-0 del 2015-2016).

È quello appena ricordato il rendiconto dei testa a testa in campionato fra Maurizio Sarri, Juventus, e Giuseppe Iachini, Fiorentina. Col primo, ovviamente, nelle vesti di padrone di casa.

Perché invertendo i campi da gioco di precedenti ne rintracciamo altri 4. Soprattutto, incontriamo la prima e unica vittoria del viola contro il bianconero: Piacenza-Arezzo 1-0 nella Serie B 2006-2007.

Il bilancio totale degli 8 incroci vede in vantaggio Sarri per numero di successi, 3-1, e gol marcati dalle sue squadre, 8-3.

In perfetto equilibrio, al contrario, il resoconto che emerge dalle sfide fra l’ex Chelsea e la Fiorentina. Quella in programma allo Stadium sarà la decima. Ad oggi Sarri vanta 2 successi, 5 segni X, 2 KO, 13 gol marcati e 13 incassati.

Fra l’altro l’ultima volta con i tre punti in tasca correva la stagione 2016-2017. Poi ecco 2 pareggi ad occhiali, vale a dire 0-0, e la famosa debacle che costo il tricolore nell’ultima stagione a Napoli.

E gli incroci fra Iachini e la Juventus?

Un monologo in bianconero!

Soltanto in un’occasione il tecnico dei toscani ha fatto punti. Anzi, punto. Nell’1-1 col Brescia 2010-2011. Prima e dopo solo sconfitte, ben 7. Con la più recente davvero pesante nel punteggio, uno 0-7 patito col Sassuolo 2017-2018.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IACHINI IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

4 pareggi

1 vittoria Iachini

8 gol fatti squadre di Sarri

3 gol fatti squadre di Iachini

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

5 pareggi

2 vittorie Fiorentina

13 gol fatti squadre di Sarri

13 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Iachini

1 pareggio

7 vittorie Juventus

2 gol fatti squadre di Iachini

22 gol fatti Juventus