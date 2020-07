Quel Parma-Atalanta con 6 gol segnati nel primo tempo

L’ultima volta che s’è imposta l’Atalanta il match è terminato con 4 gol. Era la 29esima giornata della scorsa stagione: Gervinho all’8’, quindi Pasalic al 24’, doppietta di Zapata fra il 75’ e il 94’.

Il più recente successo del Parma ha visto la sfida andare agli archivi con ben 7 reti. Correva il quinto turno del 2013-2014: Mesbah al 19’, Bonaventura al 20’, Parolo al 28’, Rosi al 35’, ancora Parolo al 40’, Denis al 44’, infine, Livaja al 78’. Insomma un primo tempo chiuso con 6 marcature.

Stranamente se cerchiamo un segno X ci imbattiamo nel pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0, al 26esimo impegno del calendario 2014-2015.

Evitando di prendere in considerazione il fattore campo, da quando i Ducali sono tornati in Serie A contro la Dea hanno rimediato soltanto sconfitte. Anche pesanti. Tanto che il computo dei gol fatti e incassati recita 1-11.

E sul prato del Tardini scenderà la squadra che più ha segnato in questo campionato: 96 segnature fino a oggi, 3 giocatori in doppia cifra, con Pasalic e Gosens fermi a quota 9…

Proprio dal fronte marcature spunta una ulteriore statistica che vale la pena ricordare: l’Atalanta con 19 gol è la squadra che meglio ha saputo sfruttare l’ingresso in campo dei panchinari, ma il Parma non ha fatto poi peggio, perché con 10 centri è comunque terzo in questa graduatoria, assieme al Napoli, e a solo un’incollatura dall’Hellas Verona che si ritrova a quota 11.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

28 incontri disputati

12 vittorie Parma

12 pareggi

4 vittorie Atalanta

36 gol fatti Parma

25 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Atalanta 1-0, 13° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Atalanta 1-3, 29° giornata 2018/2019