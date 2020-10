Quel Treviso-Piacenza che Gotti e Pioli certamente ricordano

vedi letture

Il calendario segna la data del 25 ottobre 2008. Per la Serie B va in scena la decima giornata d’andata. Nel palinsesto anche Treviso-Piacenza. I biancocelesti ci arrivano da fanalino di coda della graduatoria (assieme all’Avellino). Hanno sì conquistato 7 punti nei primi nove turni, ma sono gravati da un -4 di penalizzazione. I biancorossi stazionano nella parte bassa del centro classifica con 12 punti raccolti, ma già 7 dietro al Sassuolo primo della classe cadetta.

A metà della ripresa il punteggio è sull’1-2: autogol di Iorio, Ferraro, Nainggolan. Quindi ecco il ribaltone firmato Scurto e Scaglia. Luca Gotti ha così la meglio sul collega Stefano Pioli.

Gli altri 2 precedenti fra i tecnici sono avvenuti poi in occasione di Sassuolo-Triestina 2009-2010 e Milan-Udinese della passata stagione.

In vantaggio si trova il rossonero. Colpisce però l’assenza di Segni X.

Da sottolineare come quello nel girone di ritorno dello scorso campionato sia anche l’unico faccia a faccia fra Gotti e il Milan. Al contrario Pioli ha incrociato uomini e schemi con l’Udinese per 17 volte in campionato e sedendo sulle panchine di Parma, ChievoVerona, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e, per l’appunto, Milan. Il rendiconto è positivo. Soprattutto, Pioli ha in corso una striscia di risultati utili arrivata a quota 9 e iniziata nella seconda parte del torneo 2014-2015 quando si impose con la Lazio per 1-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E PIOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Gotti

0 pareggi

2 vittorie Pioli

6 gol fatti squadre di Gotti

7 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Milan

2 gol fatti squadre di Gotti

3 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’UDINESE IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

5 pareggi

5 vittorie Udinese

17 gol fatti squadre di Pioli

18 gol fatti Udinese