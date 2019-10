Quell’Inter-Juve alla 7^ decisa dal fattore “S”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 173esimo derby d’Italia nella Serie A col girone unico porta in dote grandi numeri.

Sarà il più classifico dei prima, Inter, contro seconda, Juventus, in classifica. Non solo. Nerazzurri e bianconeri sono gli ultimi imbattuti di questa Serie A. Per non parlare delle difese: Handonovic guida la meno perforata fra tutte e venti, Szczesny si presenta con la medaglia di bronzo al collo. Mentre gli attacchi sono comunque da piani alti: terzo il meneghino, quarto il piemontese.

E potremmo andare avanti così per un bel po’…

Al Meazza la compagine dell’ex Conte ha raccolto solo successi, 3 su 3 in campionato. Non è tutto. Se conteggiamo anche la stagione 2018/2019 è a quota 5 trionfi di fila e fa punti da 8 match. L’ultimo avversario ad averle fatto gol è Traoré, allora a Empoli oggi al Sassuolo, 307 minuti fa.

Lontano dal fortino Stadium la squadra di mister Sarri ha incamerato 7 punti: 2 vittorie più lo 0-0 del Franchi. Il bresciano Donnarumma è stato il primo giocatore a violare in trasferta la porta difesa anche da Bonucci e De Ligt. L’ultimo KO esterno è della 38esima giornata 2018-2019, 2-0 per la Sampdoria. Ma si trattava di un campionato già vinto.

Il bilancio dei precedenti al Meazza sorride ai padroni di casa. Tuttavia negli ultimi anni l’esito è piuttosto incerto. Non è un caso quindi che da tre stagioni a questa parte abbiano fatto la loro comparsa tutti i segni in schedina: l’1 nel 2016-2017, 2-1 con marcatori Lichtsteiner, Icardi e Perisic; il 2 nel 2017-2018, 2-3 firmato Douglas Costa, Icardi, autogol di Barzagli, autogol di Skriniar, Higuain; l’X nel 2018-2019, 1-1 frutto dei centri di Nainggolan e Cristiano Ronaldo.

Chiudiamo ricordando l’unico Inter-Juventus alla settima di Serie A: 1992-1993, 3-1 il finale con Sosa, Sammer e Shalimov (tutti giocatori con la “S” iniziale) a rete per i locali, Moller per gli ospiti.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

86 incontri disputati

35 vittorie Inter

28 pareggi

23 vittorie Juventus

134 gol fatti Inter

99 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 2-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 1-1, 34° giornata 2018/2019