Quell’Inter-Roma con la rovesciata più bella al mondo

Di Inter-Roma alla 15esima giornata di Serie A la storia del calcio italiano ne conta già 3.

Nel 1960-1961 fu 3-1, autorete di Pestrin, Corso e Firmani per i nerazzurri, Schiaffino per i giallorossi. Un paio di stagioni più tardi, 1962-1963, ecco un 2-0: Mazzola e Di Giacomo. Mentre nel 1996-1997 terminò nuovamente 3-1 con Ganz, Djorkaeff e Fresi in rete per i locali, Delvecchio per gli ospiti.

Un confronto diretto, l’ultimo ricordato, che resterà per sempre negli annali del calcio per l’incredibile rovesciata dell’attaccante francese (su respinta del difensore Petruzzi) che valse il momentaneo 2-0.

Un gol tutt’ora cliccatissimo se cerchiamo in Rete.

Allargando la nostra indagine agli 86 incontri disputati scopriamo che i padroni di casa sono avanti per numero di successi, 44-15, e reti segnate, 157-90. Mentre i pareggi ammontano a 27.

Le due compagini arrivano a questo appuntamento dopo i successi sulla Spal, i nerazzurri, e sull’Hellas Verona, i giallorossi.

I lombardi fra le mura amiche hanno raccolto 16 punti (5V – 1X – 1P) e sono in serie positiva da 3 impegni. In questo torneo hanno sempre trovato al via del gol davanti ai propri tifosi, portando così a 11 i match casalinghi con almeno una rete segnata. Una striscia che, guarda caso, ha avuto inizio proprio con l’1-1 in Inter-Roma 2018-2019. Attenzione però: se nelle prime 3 gare al Meazza Handanovic non aveva mai raccolto un pallone alle sue spalle, nelle ultime 4 partite a subito 6 reti (compresa quella della Spal che in questo torneo era ancora all’asciutto lontano dal Mazza).

I capitolini da trasferta hanno fatto 14 punti (4V – 2X – 1P). L’unico impegno infruttuoso è risultato il viaggio in casa del Parma, 2-0 per i gialloblù dell’ex Gervinho.

Chiudiamo segnalando che venerdì sera scenderanno in campo le due più larghe coop del gol in A, i club di Conte e Fonseca hanno marcato con 11 giocatori differenti. Inoltre la Beneamata è già a quota 10 centri fra il 16’ e il 30’ del primo tempo (nessuno ha saputo fare meglio). Mentre la Lupa svetta sopra a tutti con 9 segnature fra il 46’ e il 60’.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

86 incontri disputati

44 vittorie Inter

27 pareggi

15 vittorie Roma

157 gol fatti Inter

90 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Roma 6-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Roma 1-1, 33° giornata 2018/2019