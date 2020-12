Quell’unico Pescara-Vicenza di Serie A con…

vedi letture

Il Vicenza non conquista Pescara in un match di campionato dalla stagione 1999-2000. Allora, 11esimo turno, fu 0-1 con Viviani in rete al 42’ della ripresa. A fine torneo con 67 punti i Berici avrebbero staccato il biglietto per la Serie A.

Nei successivi 9 incroci il Delfino, infatti, ha sempre fatto punti: 5 affermazioni e 4 pareggi con ben 18 gol fatti a fronte di solo 4 incassati.

Questo scontro diretto mancava in cadetteria dal 2015-2016.

Le due compagini ci arrivano distanziate da 2 punti in classifica. Gli abruzzesi sono a quota 7, 4 fatti in casa (1V – 1X – 2P). Nell’ultimo turno si sono imposti per 2-0 ad Ascoli. I veneti sono a 9, ma vantano una gara disputata in meno rispetto ai prossimi avversari, con 5 in esterna (1V – 2X – 2P). Dopo l’1-0 a Cremona hanno pareggiato contro Empoli e Cosenza.

Fra tutti i precedenti vogliamo ricordare l’unico disputato in Serie A. Era il 26 febbraio 1978 e terminò col punteggio di 1-2. Locali in vantaggio al 43’ del primo tempo con Repetto. Nella ripresa prima Rossi (che interrompeva un digiuno di gol arrivato a cinque domeniche, raggiungendo quota 13 nella classifica dei marcatori) e poi Lelj fra il 69’ e il 78’ sancirono la rimonta e il sorpasso ospite.

A fine stagione lo stesso Rossi avrebbe conquistato lo scettro di re dei bomber in Serie A con 24 gol, otto in più rispetto al napoletano Savoldi giunto secondo in graduatoria.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

10 vittorie Pescara

8 pareggi

2 vittorie Vicenza

31 gol fatti Pescara

12 gol fatti Vicenza

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Vicenza 2-0, 21° giornata 1941/1942

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Vicenza 1-1, 26° giornata 2015/2016