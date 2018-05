Quella volta che la sfida fra Gasperini e Spalletti alla 32^...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ad eccezione di Genoa-Roma 0-1 del 2007-2008, negli altri 4 scontri diretti in campionato Gasperini-Spalletti, sono andate in gol sempre entrambe le squadre.

E così una sfida andata in scena per 5 volte in A, viaggia ad una media di quasi 4 reti ogni novanta minuti.

Dando uno sguardo anche alle sfide a campi invertite, il mister oggi all’Inter comanda su quello dell’Atalanta per 5-3 in fatto di successi e 17-13 sul fronte marcature.

Curiosità: c’è un solo pareggio, l’1-1 in Roma-Atalanta del 2016-2017.

A proposito quest’ultimo match andò in scena in occasione di una 32esima giornata.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

3 vittorie Gasperini

1 pareggio

5 vittorie Spalletti

13 gol fatti squadre di Gasperini

17 gol fatti squadre di Spalletti