Quella volta che Oba-Oba salvò l'Inter

© foto di Federico De Luca

Una serie lunga ventitré sfide.

L’Inter ha sempre marcato almeno un gol nelle ultime 23 occasioni che ha ospitato il Parma in campionato. Compreso lo spareggio andato in scena a Verona nel maggio del 2000.

Se a ciò aggiungiamo che da quando Spalletti ha preso possesso della panchina nerazzurra il Meazza ha sempre visto i giocatori di casa marcare in Serie A, tranne che negli 0-0 contro la Lazio (30 dicembre 2017) e contro il Napoli (11 marzo 2018), c’è da essere sicuri che faticosamente il prossimo incrocio contro i Ducali terminerà col pareggio ad occhiali.

I precedenti in campionato strizzano l’occhio ai padroni di casa.

Le vittorie meneghine ammontano a 16, i pareggi sono la metà, 8, mentre i gialloblù hanno conquistato l’intera posta in palio in una sola occasione. Era il torneo 1998-1999 e alla 32esima giornata terminò col punteggio di 1-3. Nerazzurri in vantaggio con una rete di Ronaldo, ospiti che si scatenano nella ripresa con i centri di Stanic, Asprilla e Fuser.

Di Inter-Parma alla quarta giornata, invece, ce n’è una soltanto: 26 settembre 2004, 2-2 al novantesimo, doppietta di Oba-Oba Martins ad annullare i vantaggi firmati da Gilardino e Marchionni.

Mentre le sfide disputate nel mese di settembre, compresa quella appena citata, sono 3 con questo bilancio: 2 trionfi Inter, 1 segno X, 9 marcature nerazzurre e 3 gialloblù.

A proposito di gol…

L’Inter nella Serie A con la formula del girone unico, per intenderci quella che si gioca dal 1929 in poi, ne ha incassati già 2.999.

Insomma, un motivo in più per invogliare il Parma a centrare quella vittoria esterna che nel massimo campionato italiano manca dal 21 settembre 2014… e al momento del calcio d’inizio della sfida del Meazza saranno trascorsi 1.456 giorni.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)*

25 incontri disputati

16 vittorie Inter

8 pareggi

1 vittoria Parma

53 gol fatti Inter

24 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Parma 2-1, 8° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Parma 1-1, 29° giornata 2014/2015

* Compreso lo spareggio al termine della stagione 1999/2000.