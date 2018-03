Quella volta che Pià e Sosa in Benevento-Napoli...

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ci sono diversi numeri che rendono interessante l’attesa di Benevento-Napoli, match che sembrerebbe dal pronostico scontato.

Ultima contro prima, peggior difesa casalinga contro migliore squadra in trasferta, ma…

Prima di tutto i giallorossi sono ancora alla ricerca del primo gol e del primo punto contro gli azzurri.

Perché di derby regionali fra le due compagini campane ne contiamo già 3 nei campionati professionistici italiani. Oltre a quello del girone d’andata, infatti, dobbiamo aggiungerci i 2 andati in scena nella Serie C stagione 2004-2005.

Tutte le volte hanno vinto gli azzurri, senza fra l’altro incassare reti al passivo.

Secondo, perché i sanniti – a proposito di gol subiti – hanno già raccolto ben 49 palloni nella propria rete dall’inizio del campionato.

A proposito quel Benevento-Napoli nel girone B della C 2004-2005 terminò col punteggio di 0-2 e le reti, entrambe nella ripresa, furono messe a segno da Pià e Sosa.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE C)

1 incontro disputato

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Napoli

0 gol fatti Benevento

2 gol fatti Napoli