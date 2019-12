Quella volta che Pioli marcò 7 gol a Gasperini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinque sfide nel massimo torneo più due faccia a faccia in cadetteria.

Servono dodici parole per presentare i Gasperini-Pioli di campionato. Gli scontri diretti sono arrivati nel corso di Crotone-Modena (2), Genoa-Lazio (2), Atalanta-Fiorentina (2) e Genoa-ChievoVerona (1). E proprio in occasione dell’ultimo match ricordato, Stefano Pioli ha colto il suo unico successo in casa del collega, un 3-1 arrivato nella stagione 2010-2011.

Invertendo i campi da gioco, quindi con Gian Piero Gasperini nel ruolo di mister ospite, rintracciamo altri 8 testa a testa. Stavolta però Pioli s’è reso protagonista di un’abbuffata, lasciando al collega soltanto 4 (1 successo più 1 segno X) dei 24 punti in palio.

Pertanto il bilancio totale degli scontri diretti fra gli attuali tecnici di Atalanta e Milan finisce col sorridere al rossonero che, fra l’altro, proprio seduto su una panchina meneghina ha centrato la sua più larga affermazione: Inter-Atalanta 7-1 del 2016-2017.

Terminiamo ricordando che Gasperini è in svantaggio, seppur di poco, nei precedenti di campionato contro il Milan. Mentre Pioli presenta un tornaconto positivo negli incroci con l’Atalanta fra Serie A e cadetteria.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PIOLI IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

3 pareggi

7 vittorie Pioli

11 gol fatti squadre di Gasperini

22 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

6 vittorie Gasperini

7 pareggi

7 vittorie Milan

23 gol fatti squadre di Gasperini

27 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

8 vittorie Pioli

6 pareggi

5 vittorie Atalanta

33 gol fatti squadre di Pioli

22 gol fatti Atalanta