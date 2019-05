Quello zero assoluto che fa ben sperare il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

18 partite giocate a Ferrara...e zero vittorie per la Spal contro il Milan. Non solo, i biancocelesti hanno realizzato la miseria di 12 gol ai rossoneri che sono esattamente un terzo di quelli realizzati dai milanisti. Negli ultimi tre match disputati nella casa spallina è arrivata sempre un'affermazione dei lombardi.

La Spal dopo aver ottenuto la certezza della salvezza ha un po' mollato gli ormeggi e viene da due sconfitte di fila. Tre vittorie consecutive invece per il Milan che sta cercando di conquistare un posto nella prossima Champions League.

Curioso vedere come ancora il Milan sia la squadra di Serie A ad aver avuto il minor numero di rigori a favore, tre per la precisione, come il Cagliari. La Spal invece è ultima per numero di marcatori diversi andato a segno in questo campionato. Sono solo dieci, così come Udinese, Cagliari e Sampdoria.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E B)

0 vittorie Spal

8 pareggi

10 vittorie Milan

12 gol fatti Spal

36 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Milan 1-2

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie A Spal vs Milan 0-4