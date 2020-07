Ranieri e il miracolo parmense. Ma quando affronta gli emiliani il tecnico...

Per la prima volta D'Aversa 'ospita' Ranieri in veste di allenatore. Ci sono due incroci tra questi due tecnici, ma in entrambe le circostanze si giocava a campi invertiti, ovvero con Ranieri in casa. Per il momento manca il pareggio, perché una volta ha vinto l'allenatore romano (Roma-Parma 2-1, stagione 2018/19) e una quello nato a Stoccarda (Sampdoria-Parma 0-1, stagione 2019/20).

Bilancio in perfetta parità quello tra D'Aversa e la Sampdoria. Per tre volte ha incontrato i blucerchiati, una volta ha vinto, una ha pareggiato e una ha perso.

Per ben 20 volte, Ranieri ha affrontato il Parma ed è in vantaggio per 8 a 5 in fatto di successi. Particolarmente rotondo quello del 7 gennaio 2012: Inter-Parma 5-0. Ma nella sua lunga carriera Ranieri ha anche allenato il Parma; ed è lì che ha costruito uno dei suoi miracoli. Subentrato a Pioli, ha preso i ducali quando erano penultimi e con un piede e mezzo in Serie B. La rimonta è stata un qualcosa di incredibile e grazie ai 27 punti raccolti in 16 partite (7 vittorie, 6 pareggi e sole 3 sconfitte), contro l'Empoli all'ultima giornata è arrivata la certezza della permanenza in A.

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS RANIERI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria D'Aversa

0 pareggi

1 vittoria Ranieri

2 gol fatti squadre D'Aversa

2 gol fatti squadre Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS SAMPDORIA

1 vittoria D'Aversa

1 pareggio

1 vittoria Sampdoria

4 gol fatti squadre D'Aversa

5 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS PARMA

8 vittorie Ranieri

7 pareggi

5 vittorie Parma

27 gol fatti squadre Ranieri

22 gol fatti Parma