Ranieri e l'ottima tradizione col Verona. Juric sente aria di derby e...

vedi letture

E' una sfida totalmente inedita quella che va in scena a Marassi tra Claudio Ranieri e Ivan Juric. Non ci sono infatti precedenti tra questi due allenatori. La partita di andata tra Verona e Sampdoria fu quella decisiva per determinare l'esonero di Eusebio Di Francesco dalla panchina blucecerchiata.

Esistono invece precedenti tra Juric e la Sampdoria e per lui, vecchio cuore genoano, c'è aria di derby. Una sola volta però il tecnico di Spalato è riuscito ad avere la meglio sui blucerchiati ed è stato proprio in quel famoso Verona-Sampdoria di cui stavamo parlando del 2 ottobre 2019 (vittoria per 2-0). Poi ci sono un pareggio e due sconfitte arrivate nei derby col Genoa.

Claudio Ranieri ha un'ottima tradizione contro il Verona. In sei partite giocate ha raccolto la bellezza di quattro vittorie. Poi c'è un pari e una sola sconfitta: il 16 febbraio 1997, quando gli scaligeri riuscirono a superare la Fiorentina da lui allenata, per 2-1 con gol siglato allo scadere da Alessandro Manetti.

TUTTI I PRECEDENTI TRA JURIC E LA SAMPDORIA

1 vittoria squadre Juric

1 pareggio

2 vittorie Sampdoria

4 gol fatti squadre Juric

5 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI TRA RANIERI E IL VERONA

4 vittorie squadre Ranieri

1 pareggio

1 vittoria Verona

9 gol fatti squadre Ranieri

3 gol fatti Verona