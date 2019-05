Ranieri e l'ottimo rapporto con Prandelli...e il Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per tre volte Cesare Prandelli si è confrontato in casa contro Claudio Ranieri e non è mai riuscito a vincere. Sulla panchina della Fiorentina, il tecnico di Orzinuovi ha ottenuto due pareggi contro il suo collega romano ed è stato battuto una volta. Prendendo in considerazione anche le partite giocate fuoricasa, Prandelli ha ottenuto una sola vittoria contro Ranieri, esattamente il 2 marzo 2008 quando i viola espugnarono il campo della Juventus, vincendo 3-2 in rimonta.

Prandelli non ha una grande tradizione contro la Roma, squadra che ha allenato, sia pur per poco tempo, e che ha battuto in due sole circostanze su 19 confronti.

L'esatto opposto possiamo dire di Ranieri con il Genoa. Due sole sconfitte per il tecnico di Testaccio contro i rossoblu, in 14 partite giocate, con dieci vittorie.

TUTTI I PRECEDENTI TRA PRANDELLI E RANIERI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Prandelli

2 pareggi

4 vittorie Ranieri

6 gol fatti squadre Prandelli

11 gol fatti squadre Ranieri