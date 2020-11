Ranieri punta al 7 su 7 con Giampaolo...ma lui non perde contro la Samp dal 2006

vedi letture

Giocare in casa contro Ranieri non è mai stato un vantaggio per Giampaolo, anzi. Tre partite e tre sconfitte per lui, o se preferite, tre successi per il tecnico romano. E quando gioca in casa Ranieri cambiano gli equilibri? No, davvero. Il bilancio dei precedenti tra questi due allenatori è a senso unico: sei match disputati e sei vittorie per Ranieri.

Sfida da ex per Giampaolo che è stato il tecnico della Sampdoria per ben tre stagioni di fila dal 2016 al 2019. 114 panchine in campionato con 43 vittorie, 26 pareggi e 45 sconfitte. Tre campionati tutti terminati a metà classifica, due volte decimo e una volta nono. Contro la Sampdoria invece, il tecnico nato in Svizzera ha vinto in tre circostanze contro le due dei blucerchiati. Giampaolo non perde contro i genovesi dal 2006 e viene da nove risultati utili di fila.

7 a 4 è il bilancio dei successi di Ranieri contro il Torino. C'è da dire che l'attuale tecnico della Samp si è imposto sul Toro in 7 delle ultime 8 sfide dirette (più un pareggio).

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS RANIERI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Giampaolo

0 pareggi

6 vittorie Ranieri

6 gol fatti squadre Giampaolo

13 gol fatti squadre Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS SAMPDORIA

3 vittorie Giampaolo

6 pareggi

2 vittorie Sampdoria

11 gol fatti squadre Giampaolo

14 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS TORINO

7 vittorie Ranieri

4 pareggi

4 vittorie Torino

19 gol fatti squadre Ranieri

11 gol fatti Torino