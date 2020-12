Reggina-Brescia fa 20 in campionato

vedi letture

La sfida di campionato fra Reggina e Brescia mancava dall’annata 2013-2014.

Allora, 38esima giornata, terminò col punteggio di 1-1. In rete Fischnaller al 30’ e Corvia (su calcio di rigore) al 78’.

Fra l’altro il pareggio con un centro per parte è anche il punteggio più ricorrente al termine dei Reggina-Brescia di campionato. Dal 1968-1969 ha fatto capolino per 5 volte. Su 19 precedenti significa una media di 1 match ogni 4 disputati.

Il più recente segno 1 in schedina è il 4-0 del 2009-2010, 16esima giornata.

L’ultima volta di un Brescia corsaro è lo 0-1 del 2012-2013, 39esimo turno.

Gli amaranto sono a quota 7 punti (1V – 4X – 4P), poco più della metà, 4, fra le mura di casa.

I blu con la “V” bianca di punti ne contano 9 (2V – 3X – 3P), ma lontano dal proprio stadio sono soltanto 3.

Stato di forma.

I padroni di casa sono reduci da 4 KO di fila e non vincono dalla seconda giornata (3-1 sul Pescara). Gli ospiti vengono dal KO interno col Frosinone, l’ultimo successo è arrivato però in Calabria, 2-1 a Cosenza al settimo turno.

Post scriptum: quello del weekend sarà il ventesimo Reggina-Brescia in campionato.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO CALABRIA (SERIE A E SERIE B)

19 incontri disputati

7 vittorie Reggina

8 pareggi

4 vittorie Brescia

22 gol fatti Reggina

17 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A REGGIO CALABRIA (SERIE B)

Reggina-Brescia 1-0, 1° giornata 1968/1969

ULTIMA SFIDA A REGGIO CALABRIA (SERIE B)

Reggina-Brescia 1-1, 38° giornata 2013/2014