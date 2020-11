Reggina e Pisa: più equilibrio di così non si può. La porta bucata dei toscani

La Reggina arriva a questa partita contro il Pisa essendo uscita sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di B. I nerazzurri invece hanno ancora un pesante zero alla casella vittorie e devono recuperare anche un match.

Tra Reggina e Pisa si parte in una situazione di equilibrio assoluto, almeno per i match giocati in Calabria. Due vittorie per squadra e anche lo stesso numero di reti segnate.

Poca tenuta difensiva per i toscani che hanno preso sempre almeno un gol.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO CALABRIA (SERIE B E C1)

2 vittorie Reggina

3 pareggi

2 vittorie Pisa

6 gol fatti Reggina

6 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A REGGIO CALABRIA

1965/1966 Serie B Reggina vs Pisa 2-1

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO CALABRIA

1989/1990 Serie B Reggina vs Pisa 0-0