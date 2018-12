Rigori e pareggi: gli effetti collaterali di Verona e Perugia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Verona cerca la vittoria interna contro il Perugia che manca dal 17 giugno 2001 (2-1 per i gialloblu in quella circostanza). Ma è il pareggio il risultato che si verifica con maggior frequenza tra queste due squadre. Al Bentegodi, Verona e Perugia si sono spartite la posta otto volte in sedici partite giocate tra A e B, quindi il 50% delle volte.

Attenzione ai rigori. Il Perugia ha già ottenuto tre rigori a favore in queste prime otto giornate del campionato di Serie B ed è secondo in questa particolare classifica, dietro solamente al Pescara che è a quota 4. Il Verona invece insegue a 2.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

5 vittorie Verona

8 pareggi

3 vittorie Perugia

17 gol fatti Verona

12 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1967/1968 Serie B Verona vs Perugia 1-1

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2016/2017 Serie B Verona vs Perugia 2-2