Roma, dal 1976 fa gol al Bologna. Ma i rossoblù vogliono fare 50

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da tre stagioni festeggia soltanto la Roma. Mentre l’ultima volta a punti per il Bologna è rappresentata dall’1-1 del 2015-2016. Pareggio con una rete per parte che è anche il risultato più ricorrente della sfida fra giallorossi e rossoblù. Alla vigilia del match valido per la 23esima giornata di Serie A 2019-2020 conta, infatti, 15 presenze dal 1929-1930 in poi. Praticamente è come se facesse la sua comparsa una volta ogni cinque impegni.

I precedenti sorridono ai capitolini avanti per numero di vittorie, 31-18, e gol marcati, 105-74. Mentre i pareggi ammontano a 22.

Ampliando la nostra indagine, però, scopriamo che i felsinei hanno nel mirino un traguardo davvero importante: le 50 vittorie sulla Roma in serie A. Oggi, difatti, ne contano 49.

Per centrare quest’obbiettivo sarà però necessario interrompere una serie gol romanista che va avanti dal torneo 1976-1977. Un totale di 28 gare interne in cui la ‘Maggica’ ha sempre bucato la rete avversaria. Una striscia che come prima firma ha quella di Di Bartolomei e che produce 16 vittorie, 9 segni X, 3 sconfitte.

A proposito, il più recente KO è il 2-3 del 2012-2013: Florenzi, Lamela, Gilardino, Diamanti, Gilardino.

Scartabellando gli almanacchi di calcio scopriamo che sono già 2 i precedenti Roma-Bologna alla 23esima giornata.

Nel 1935-1936 terminò 1-0 con rete di Cattaneo all’86’.

Nel 2004-2005 ecco un 1-1, Montella al 9’ e Della Rocca al 61’.

Terminiamo ricordando gli stati d’animo opposti delle due squadre. Il Bologna è reduce dalla vittoria in rimonta sul Brescia, mentre la Roma è stata messa KO dal Sassuolo… un’altra squadra emiliana.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

71 incontri disputati

31 vittorie Roma

22 pareggi

18 vittorie Bologna

105 gol fatti Roma

74 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Bologna 2-2, 16° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Bologna 2-1, 24° giornata 2018/2019