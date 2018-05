Roma, dopo la Champions i mussi volanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da tre stagioni quando la Roma ospita il Chievo in campionato marca sempre 3 gol.

Anzi, in 15 precedenti in Serie A solo 4 volte è rimasta con le polveri bagnate: in un paio d’occasioni c’è scappato lo 0-0, per 2 volte è arrivato il successo degli ospiti col punteggio di 0-1 (la più recente alla 36esima giornata del 2012-2013).

E quella appena citata rappresenta anche l’ultima vittoria in assoluto dei mussi volanti contro la lupa.

Attenzione però, ché all’andata, nonostante tutti questi numeri in salsa giallorossa, fu 0-0.

I capitolini arrivano dalla vittoria in campionato sulla Spal ma dal pesante KO di Liverpool in Champions. In Serie A hanno patito l’ultima sconfitta al 31esimo turno. Sono in lotta con Lazio e Inter per un posto nella prossima Champions.

I veronesi sono reduci dal KO interno contro l’Inter, nonostante sullo 0-0 avessero avuto un paio di nitide occasioni gol. Non fanno loro l’intera posta in palio dalla 30esima giornata. La mancanza di risultati, soprattutto in questa seconda parte del campionato, li ha portati ad un pericoloso +2 punti dalla zona retrocessione.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

15 incontri disputati

10 vittorie Roma

3 pareggi

2 vittorie ChievoVerona

27 gol fatti Roma

5 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-ChievoVerona 5-0, 33° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-ChievoVerona 3-1, 18° giornata 2016/2017