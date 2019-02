Roma e l'"esercito" del gol. Bologna e la casella zero nei rigori

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quattro vittorie di fila interne contro il Bologna. I giallorossi si presentano all'appuntamento coi rossoblu con questo biglietto da visita. Non sono però pochissime le vittorie emiliane all'Olimpico. Parliamo di 18 affermazioni in 70 partite disputate. L'ultimo successo del Bologna in casa della Roma è il 2-3 del 16 settembre 2012.

La formazione di Di Francesco è in salute, almeno in campionato, perché ha ottenuto sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi).

Passano le giornate e la Roma si conferma in vetta almeno nella classifica dei marcatori diversi: sono 16, uno in più della Juventus, due in più di Sassuolo e Atalanta. Il Bologna è rimasta l'unica squadra in A a non avere ancora avuto un rigore a favore.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

30 vittorie Roma

22 pareggi

18 vittorie Bologna

103 gol fatti Roma

73 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Bologna 2-2

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Roma vs Bologna 1-0