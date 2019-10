Roma giallorossa? Un ostacolo insormontabile per il Cagliari. E Nainggolan...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In sei partite di campionato disputate, la Roma ha perso in una sola circostanza, per il resto può vantare tre vittorie e due pareggi e un piazzamento nella zona alta della classifica. Il Cagliari, dopo essere partito con due sconfitte di fila, si è ripreso benissimo con tre vittorie consecutive e un pari interno nell'ultima giornata che ha lasciato un po' di amaro in bocca ai sardi.

Roma giallorossa è un ostacolo però quasi insormontabile per il Cagliari. Ci sono solamente quattro vittorie rossoblu in 39 partite giocate. Ultimo successo il 2-4 del 1 febbraio 2013. Curiosamente, a dare il via alla vittoria degli isolani ci pensò il grande ex dell'incontro, quel Radja Nainggolan tornato quest'anno a giocare nel Cagliari, così come allora, ma che è cresciuto molto durante la sua esperienza romana. Dopo quel KO la Roma ha ottenuto un pareggio e quattro vittorie consecutive contro gli avversari odierni.

Il Cagliari è una delle quattro squadre in Serie A (le altre sono Sassuolo, Spal e Udinese) a non aver ancora avuto un rigore a favore in questo inizio di campionato.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

20 vittorie Roma

15 pareggi

4 vittorie Cagliari

62 gol fatti Roma

35 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1964/1965 Serie A Roma vs Cagliari 2-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2018/2019 Serie A Roma vs Cagliari 3-0