Roma, il derby prima del derby

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un derby prima del derby.

Perché il calendario ha messo nella stessa settimana prima quello regionale col Frosinone e poi quello cittadino con la Lazio.

Cinque punti in altrettanti match rappresentano una delle peggiori partenze della Roma in campionato. Anche se nella stessa epoca della vittoria che ne vale tre, bottino simile era stato raccolto nel 2004-2005 e nel 2010-2011.

I precedenti col Frosinone, unica squadra ancora a quota zero in fatto di gol e seconda peggior difesa del campionato, sorridono ai giallorossi. Nel 2015-2016 fu infatti doppio successo, 2-0 fuori casa, 3-1 all’Olimpico.

E proprio il match della capitale rappresentò l’esordio del faraone El Shaarawy con la maglia capitolina. Una prima bagnata da uno splendido gol: tacco al volo.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Roma

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

3 gol fatti Roma

1 gol fatto Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Frosinone 3-1, 22° giornata 2015/2016