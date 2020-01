© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una successione di 5 sconfitte, la passata stagione il Sassuolo ha raccolto i primi punti contro la Roma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

È successo in occasione dello 0-0 alla 37esima giornata.

Soprattutto i neroverdi hanno interrotto una doppia striscia giallorossa fatta di 5 successi e 5 match a rete.

Numeri che si spiegano con l’incredibile difficoltà a segnare per Berardi e compagni. Nei 6 precedenti in Serie A, difatti, solo una volta gli emiliani hanno perforato la porta avversaria. È successo nel 2016-2017, quando al minuto numero 12 Cannavaro mise a segno il momentaneo 1-0 di un match poi conclusosi con l’1-3.

A dire il vero un’altra rete ci sarebbe anche… solo che fu nella porta sbagliata: autogol di Pegolo determinante per lo 0-1 del 2017-2018.

Sabato saranno di fronte il quarto miglior attacco interno e la difesa meno battuta in trasferta. Non solo. Sarà faccia a faccia anche fra la seconda peggior retroguardia fra le mura di casa e il terzo più prolifico reparto avanzato in esterna.

Chiudiamo segnalando che Sassuolo-Roma rappresentare la gara numero 250 per gli emiliani in Serie A. Emiliani che avranno la possibilità di raggiungere, o superare, quota 300 punti nel massimo campionato italiano. Dopo ventuno giornate del torneo 2019-2020 si ritrovano a quota 299 nella classifica perpetua (159 al Mapei Stadium, 140 nelle varie trasferte).

PS: dando un’occhiata anche ai match dell’Olimpico, mai la Roma è andata KO contro il Sasòl.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

6 incontri disputati

0 vittorie Sassuolo

1 pareggio

5 vittorie Roma

1 gol fatto Sassuolo

11 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Roma 0-2, 31° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Roma 0-0, 37° giornata 2018/2019