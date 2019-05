Roma in cerca del 10 e lode contro il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra gare nel Lazio e in Liguria la Roma ha messo assieme 9 risultati utili di fila contro il Genoa. Per 8 volte c’è scappata la vittoria, in 1 occasione il segno X. E proprio in pareggio è terminato l’ultimo Genoa-Roma in ordine di tempo. Stagione 2017-2018, 14esima giornata, El Shaarawy (l’ex) per i giallorossi, Lapadula su calcio di rigore per i rossoblù.

Entrambi i club hanno bisogno di punti.

Il Vecchio Grifone non può permettersi passi falsi se non vuole essere risucchiato in piena zona retrocessione. Domenica pomeriggio avrà però un vantaggio: scenderà in campo conoscendo già i risultati di Udinese-Inter (sabato ore 20:30) e Empoli-Fiorentina (lunch match), con bianconeri e azzurri che sono i suoi diretti inseguitori.

La più recente vittoria casalinga sulla Lupa risale all’ultima giornata del 2013-2014, un 1-0 firmato Fetfatzidis. Successivamente ecco 3 KO senza soluzione di continuità e il pareggio citato qualche riga sopra.

Dopo aver messo al tappeto la prima della classe, 2-0 sulla Juventus alla 28esima giornata, i ragazzi di Prandelli hanno raccolto solo 2 punti e in casa hanno rimediato uno 0-4 dall’Inter e uno 0-1 dal Torino.

Ranieri vede i suoi giocatori fare punti dal 29esimo turno in poi, 3 vittorie più 2 match chiusi in parità, e fuori casa sono reduci dalla vittoria sull’altra metà di Genova, quella blucerchiata, e dall’1-1 in casa dell’Inter.

La zona Champions League 2019-2020 è distante solo un punto e i cugini-rivali della Lazio potrebbero far loro anche un regalo ospitando l’Atalanta all’Olimpico in contemporanea al match del Ferraris.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

52 incontri disputati

26 vittorie Genoa

16 pareggi

10 vittorie Roma

77 gol fatti Genoa

53 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Roma 3-1, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Roma 1-1, 14° giornata 2017/2018