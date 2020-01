Roma in serie OK da 5 anni nella Genova rossoblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per fortuna che non c’è di mezzo una squadra piemontese. Perché la Roma in questo 2020 è ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A. Alla ripresa dopo la sosta ha perso col Torino. Una settimana più tardi è andata incontro allo stesso destino contro la Juventus.

I numeri dei precedenti nella Genova rossoblù sorridono ancora ai padroni di casa, 26-10 per vittorie, 78-54 per gol marcati, ma da un quinquennio le gite in Liguria sono comunque fruttuose per i capitolini. Dal 2014-2015 al 2016-2017 sono arrivati, infatti, 3 successi di fila. Nelle ultime 2 stagioni ecco due segni X per 1-1.

E così il più recente trionfo del Grifone è quello alla 38esima giornata del 2013-2014, un 1-0 firmato Fetfatzidis.

Fra l’altro il successo con un solo gol marcato dai padroni di casa è il risultato più ricorrente al termine dei Genoa-Roma di campionato. Fino a oggi ben 9 presenze, 8 in Serie A e 1 in cadetteria.

In casa i ragazzi di mister Nicola hanno fatto fin qui 10 punti (3V – 1X – 5P; 10GF/12GS). Quelli di Fonseca in esterna, invece, 18 (5V – 3X – 1P; 15GF/6GS). E proprio le sei reti al passivo fanno di quella giallorossa la miglior retroguardia da trasferta della Serie A 2019-2020.

Fra le tante statistiche da sottolineare ce n’è una che fotografa al meglio la situazione che stanno vivendo a Genova. Quella rossoblù è la peggior squadre del roster della A per punti lasciati nella ripresa. Se i match durassero solo quarantacinque minuti sarebbe a quota 23, 9 punti in più rispetto ai 14 attualmente in graduatoria.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

26 vittorie Genoa

17 pareggi

10 vittorie Roma

78 gol fatti Genoa

54 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Roma 3-1, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Roma 1-1, 35° giornata 2018/2019