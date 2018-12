Roma-Inter: primo tempo 0-1; risultato finale 1-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Da quattro stagioni ininterrottamente Roma-Inter va in archivio con entrambe le squadre a segno.

Prima di questa serie all’insegna del gol, nel 2013-2014, c’era stato un pareggio ad occhiali, vale a dire uno 0-0.

E proprio il segno X a reti inviolate è il terzo risultato più ricorrente a conclusione della sfida in Serie A: 8 presenze su 85 precedenti.

Più frequenti sono soltanto l’1-0, 9 caps, l’ultima nel 2010-2011, e l’1-1, 11 comparse, la più recente nel 2015-2016.

E proprio a quest’ultimo punteggio è legata una statistica relativa al prossimo Roma-Inter di campionato.

La sfida andrà in scena in occasione della 14esima giornata, come già avvenuto nel 1937-1938 e nel 1975-1976. Curiosamente in entrambe le occasioni l’incrocio fra giallorossi e nerazzurri terminò col punteggio di 1-1. Non è tutto. A sbloccare il risultato tutte e due le volte fu la formazione ospite, così come la prima frazione di gioco andò in archivio sullo 0-1 sia nel 1937-1938 che nel 1975-1976.

L’anno scorso fu segno 2 per 1-3.

L’ultimo successo della Roma? In assoluto risale alla 26esima giornata 2016-2017, quando al Meazza fece 1-3.

Chiudiamo ricordando il ruolino di marcia dei due club in questa stagione nell’impegno immediatamente successivo al turno di Champions League.

La Roma ha raccolto fino a oggi 2 vittorie, 1 pareggio, e 1 sconfitta. La nota dolente è che il KO è arrivato dopo Real Madrid-Roma 3-0. Lo stesso avversario che martedì ha sbancato l’Olimpico.

L’Inter conta 3 affermazioni e 1 battuta d’arresto. L’unica volta, prima della trasferta inglese, che aveva toppato in Europa, Barcellona-Inter 2-0, aveva poi colto i tre punti nel turno di campionato… guarda caso all’Olimpico contro l’altra squadra di Roma.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

85 incontri disputati

34 vittorie Roma

23 pareggi

28 vittorie Inter

130 gol fatti Roma

118 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Inter 2-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Inter 1-3, 2° giornata 2017/2018