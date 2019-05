Roma, per vincere al Meazza fai come la Juventus di Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando ha ospitato il collega, non ha mai raccolto successi.

Luciano Spalletti, nelle vesti di padrone di casa, ha sfidato Claudio Ranieri 2 volte in Serie A. Come per uno strano scherzo del destino il mister oggi in giallorosso ha raccolto 4 punti sui 6 disponibili guidando la Juventus all’Olimpico e contro quella che oggi è la sua Roma.

E i numeri non migliorano per il tecnico di Certaldo ribaltando casa/fuori.

Davanti ai propri tifosi Ranieri ha infatti preso il largo centrando 2 successi in altrettanti scontri diretti. E sempre con il bianconero addosso.

Ecco quindi spiegate le zero soddisfazioni raccolte da Spalletti nei quattro incroci di campionato con Ranieri.

Se la Roma vorrà aggiudicarsi il big match di San Siro dovrà quindi fare come la Juventus… di Ranieri.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E RANIERI IN CAMPIONATO

0 vittorie Spalletti

1 pareggio

3 vittorie Ranieri

3 gol fatti squadre di Spalletti

9 gol fatti squadre di Ranieri