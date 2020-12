Roma, una macchina da gol nei primi tempi. Cagliari e un 2020 molto negativo

vedi letture

La pesante battuta d'arresto contro l'Atalanta subita domenica scorsa ha rappresentato il secondo KO (sul campo) della Roma in questo campionato. Il Cagliari non vince dalla settima giornata di campionato. Dopo quel successo la squadra di Di Francesco ne ha pareggiate quattro e perse due.

Poche davvero le gioie ottenute dai sardi nella Capitale. Quattro sole affermazioni in 40 partite di campionato giocate in casa della Roma. Giallorossi che vengono da sei risultati utili interni contro i rossoblu (4 vittorie e 2 pareggi).

Non è stato un 2020 particolarmente ricco di soddisfazioni per il Cagliari che con una media di 0.88 punti a partita risulta la penultima squadra come rendimento in A (peggio ha fatto solo il Torino con 0,76 punti a gara). Con 18 reti all'attivo, la squadra di Fonseca è quella che ha realizzato più gol nei primi tempi. In particolare 10 di queste nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

20 vittorie Roma

16 pareggi

4 vittorie Cagliari

63 gol fatti Roma

36 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1964/1965 Serie A Roma vs Cagliari 2-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Cagliari 1-1