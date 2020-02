vedi letture

Ronaldo meglio di Batistuta e Quagliarella?

Se il problema della squadra di Sarri è quello di staccare l’interruttore troppo presto… non ci poteva essere avversario migliore dopo il KO rimediato al Bentegodi di Verona.

Perché oltre ad essere il più classico dei testa-coda, con tutte le incognite che di conseguenza si porta dietro, Juventus-Brescia è sfida tradizionalmente favorevole ai bianconeri, che potrebbero così vedere Lazio-Inter con un più corposo vantaggio in classifica.

Negli ultimi 5 scontri diretti a Torino i padroni di casa hanno sempre vinto marcando due reti. Per tre volte c’è scappato il 2-0. In due circostanze è comparso il 2-1.

Non solo.

Su 23 sfide fra Serie A e cadetteria (2006-2007) ecco ben 18 affermazioni e 5 pareggi. Insomma, mai una battuta d’arresto e classifica smossa dopo ogni incontro disputato.

Per non raccontare poi delle due goleade con ben 5 marcature per i bianconeri. Nel 1934-1935 fu un 5-1 con tripletta di Borel e doppietta di Orsi (di Petrini la marcatura in favore degli ospiti). Nel 2001-2002 ecco addirittura un 5-0 con tris di Trezeguet e doppia esultanza di Del Piero.

E un certo Cristiano Ronaldo in casa dell’Hellas ha fatto 10 match di Serie A consecutivi in gol. Il primato di marcature ininterrotte all’interno di uno stesso campionato appartiene alla coppia Batistuta-Quagliarella, entrambi a quota 11 turni. L’argentino con la Fiorentina 1994-1995, l’italiano con la Sampdoria 2018-2019. E dopo le Rondinelle per il portoghese ci sarà la Spal...

Attenzione però all’unico Juventus-Brescia alla 24esima giornata di Serie A giocato fino a oggi!

Terminò col punteggio di 1-1. Zambrotta per i padroni di casa, Baggio per gli ospiti. Era il 2000-2001.

Terminiamo sottolineando che anche le Rondinelle sembrano soffrire di quel difetto che attanaglia la Juventus di Sarri: l’incapacità di chiudere gli incontri. Con l’Udinese sono andate in vantaggio per poi essere raggiunte. Col Bologna hanno subito rimonta e sorpasso. Col Cagliari si sono fatte acciuffare dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

23 incontri disputati

18 vittorie Juventus

5 pareggi

0 vittorie Brescia

46 gol fatti Juventus

9 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Brescia 0-0, 11° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Brescia 2-1, 30° giornata 2010/2011