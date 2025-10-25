Runjaic castigatore del Lecce. Con Di Francesco vince chi gioca in casa
E’ la terza volta quest’oggi che si incontrano Kosta Runjaić e Eusebio Di Francesco. Curioso quello che è successo nelle prime due sfide tra di loro; ha sempre vinto chi giocava in casa e anche con lo stesso punteggio 3-2. I due precedenti risalgono alla stagione scorsa quando il primo era sempre all’Udinese, mentre il secondo guidava il Venezia.
Percorso netto per ora del tecnico austriaco contro il Lecce: due gare giocate e due vittorie. Anche in questo caso il risultato è stato lo stesso 1-0 per la sua squadra (l’Udinese).
All’insegna dell’equilibrio lo score fra Di Francesco allenatore e l’Udinese. Sei vittorie e sei sconfitte, con cinque pareggi a fare da contorno, con una sola affermazione però nelle ultime sei sfide.
TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS DI FRANCESCO
1 vittoria Runjaic
0 pareggi
1 vittoria Di Francesco
5 gol fatti squadre Runjaic
5 gol fatti squadre Di Francesco
TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS LECCE
2 vittorie Runjaic
0 pareggi
0 vittorie Lecce
2 gol fatti squadre Runjaic
0 gol fatti Lecce
TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS UDINESE
6 vittorie Di Francesco
5 pareggi
6 vittorie Udinese
18 gol fatti squadre Di Francesco
17 gol fatti Udinese