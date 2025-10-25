Runjaic castigatore del Lecce. Con Di Francesco vince chi gioca in casa

E’ la terza volta quest’oggi che si incontrano Kosta Runjaić e Eusebio Di Francesco. Curioso quello che è successo nelle prime due sfide tra di loro; ha sempre vinto chi giocava in casa e anche con lo stesso punteggio 3-2. I due precedenti risalgono alla stagione scorsa quando il primo era sempre all’Udinese, mentre il secondo guidava il Venezia.

Percorso netto per ora del tecnico austriaco contro il Lecce: due gare giocate e due vittorie. Anche in questo caso il risultato è stato lo stesso 1-0 per la sua squadra (l’Udinese).

All’insegna dell’equilibrio lo score fra Di Francesco allenatore e l’Udinese. Sei vittorie e sei sconfitte, con cinque pareggi a fare da contorno, con una sola affermazione però nelle ultime sei sfide.

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS DI FRANCESCO

1 vittoria Runjaic

0 pareggi

1 vittoria Di Francesco

5 gol fatti squadre Runjaic

5 gol fatti squadre Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS LECCE

2 vittorie Runjaic

0 pareggi

0 vittorie Lecce

2 gol fatti squadre Runjaic

0 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS UDINESE

6 vittorie Di Francesco

5 pareggi

6 vittorie Udinese

18 gol fatti squadre Di Francesco

17 gol fatti Udinese