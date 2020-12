Salernitana a Venezia senza gol da quasi 500 minuti

Il Venezia, sesto con 23 punti, ospiterà la Salernitana, prima con 28, nel match valido per la 15esima giornata di Serie B 2020-2021.

Percorso simile per i lagunari in casa e i campani in trasferta… almeno nell’ultimo periodo. Gli arancioneroverdi, infatti, non vincono al Penzo dal 28 novembre scorso, 2-1 sull’Ascoli, poi ecco un KO col Monza e un pareggio a reti inviolate con la Spal. I granata hanno raccolto gli ultimi tre punti in trasferta il 29 novembre, 1-0 a Cosenza, poi hanno rimediato una sconfitta a Brescia e un segno X ad occhiali, cioè senza gol, col Frosinone.

Fra Serie A e cadetteria sono 17 gli incontri disputati in Veneto. Solo in 3 occasioni l’attuale capolista ha raccolto l’intera posta in palio. I 3-0 nel 1995-1996 e nel 1997-1998. L’1-0 nel 2003-2004. Fra l’altro il gol di Longo al primo della ripresa di questo match rappresenta anche l’ultimo centro della Bersagliera sul territorio della Serenissima. Da allora è scattato un digiuno che, recuperi vari esclusi, è arrivato a quota 494 minuti.

Ovvio che i testa a testa più recenti finiscano col premiare i locali, con tre 1-0 senza soluzione di continuità dal 2018-2019 (play-out compreso, anche se poi questo match si chiuse ai calci di rigore con il successo e la salvezza degli ospiti) in poi.

E proprio questo punteggio è il più ricorrente al termine delle sfide Venezia-Salernitana: è comparso per 5 volte su 17.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

11 vittorie Venezia

3 pareggi

3 vittorie Salernitana

23 gol fatti Venezia

10 gol fatti Salernitana

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Salernitana 3-0, 33° giornata 1938/1939

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Salernitana 1-0, 8° giornata 2019/2020

* Conteggiati eventuali spareggi a fine stagione. Il risultato preso in considerazione è quello al 90’.