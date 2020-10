Salernitana a Verona? Buona la prima, poi stop. I granata non segnano da...

Sia il Chievo che la Salernitana hanno esordito in questo campionato di Serie B, pareggiando le rispettive partite contro il Pescara in trasferta e contro la Reggina in casa.

La storia dei granata a Verona sponda Chievo? Riassumendo possiamo dire: buona la prima e poi stop. I campani sono riusciti a vincere la prima sfida che si è giocata nella stagione di B 1994/95 con un secco 3-1. Poi però sono arrivate 4 vittorie dei padroni di casa e 2 pareggi. La Salernitana non segna in casa del Chievo da lungo tempo. Esattamente dal 29 agosto 1999: in gol ci è andato Di Michele al 45' in un match perso dai granata per 3-1.

Una sola volta il Chievo non è riuscito a segnare in casa contro la Salernitana. E' accaduto il 5 settembre 1995 (0-0). Casualità: anche allora si giocava per la seconda giornata del campionato...esattamente come oggi.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

4 vittorie Chievo Verona

2 pareggi

1 vittoria Salernitana

11 gol fatti Chievo Verona

6 gol fatti Salernitana

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1994/1995 Serie B Chievo Verona vs Salernitana 1-3

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie B Chievo Verona vs Salernitana 2-0