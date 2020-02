vedi letture

Salernitana e una vittoria che manca da 25 anni. I rigori contro i campani...

Fino ad adesso l'annata non è stata un granché per il Chievo che però può dire di avere un primato: quello dei pareggi. I gialloblu hanno diviso la posta in 10 delle 23 partite giocate. Lo stesso numero del Venezia che però ha già giocato la sua 24esima gara dell'anno. La Salernitana sta provando a dare il suo assalto al secondo posto ed è in uno stato di forma ottimo: nelle ultime otto partite giocate ha vinto cinque volte, pareggiato due e perso in una sola circostanza.

A Verona però i campani hanno vinto una sola volta su sei gare disputate. Accadde 25 anni fa ormai, il 12 marzo 1995, quando si imposero per 3-1.

La Salernitana e la Cremonese sono le uniche due squadre in Serie B a non aver ricevuto un rigore contro. La formazione allenata da Ventura però può vantare anche un differenziale record nella cadetteria di +5 tra rigori concessi a favore e quelli contro.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

3 vittorie Chievo Verona

2 pareggi

1 vittoria Salernitana

9 gol fatti Chievo Verona

6 gol fatti Salernitana

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1994/1995 Serie B Chievo Verona vs Salernitana 1-3



L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2000/2001 Serie B Chievo Verona vs Salernitana 2-0