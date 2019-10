Salernitana-Frosinone, si giocasse in C ci sarebbe un solo risultato, ma in B...

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Quattro vittorie nelle prime sei gare giocate dalla Salernitana. Avvio dunque positivo dei campani in questo campionato cadetto. Viceversa Frosinone zoppicante con tre battute d'arresto, due pareggi e una sola vittoria.

Si giocasse per il campionato di Serie C, potremmo dire che non ci sarebbe speranza per il Frosinone. Si sono giocate sette gare in C1 e in tutti i casi ha vinto la Salernitana lasciando agli ospiti la miseria di due gol segnati. In Serie B invece la situazione è molto diversa, perché ci sono state 4 partite con una vittoria dei padroni di casa, un pari e due successi dei ciociari.

TUTTI I PRECEDENTI A SALERNO (SERIE B E C)

8 vittorie Salernitana

1 pareggio

2 vittorie Frosinone

17 gol fatti Salernitana

10 gol fatti Frosinone

LA PRIMA SFIDA A SALERNO

1971/1972 Serie C1 Salernitana vs Frosinone 1-0

L'ULTIMA SFIDA A SALERNO

2017/2018 Serie B Salernitana vs Frosinone 1-1