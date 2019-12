© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Sei sconfitte in campionato per la Salernitana in questa stagione, ma solo una tra le mura amiche dell'Arechi. Il problema dei granata, almeno per quanto riguarda i match in casa sono i tanti pareggi. Il Crotone sta vivendo un momento non particolarmente positivo. Nelle ultime sei gare giocate una sola vittoria e ben quattro sconfitte.

Sono 24 le partite giocate tra queste due squadre sul campo della Salernitana tra Serie B e C. E sono solo due le vittorie ottenute dal Crotone su questo campo. Però sono state ottenute entrambe in partite valide per la B. 6 i match giocati per la cadetteria e addirittura troviamo i calabresi in vantaggio in fatto di vittorie per 2 a 1.

La Salernitana è l'unica squadra di Serie B a non aver ancora avuto fischiato un rigore contro, mentre ne ha avuti cinque a favore (tutti realizzati). Il che porta i campani ad avere un differenziale di +5 che non ha nessun altra squadra nella serie cadetta.

TUTTI I PRECEDENTI A SALERNO (SERIE B E C)

11 vittorie Salernitana

11 pareggi

2 vittorie Crotone

28 gol fatti Salernitana

12 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

1959/1960 Serie C1 Salernitana vs Crotone 1-1



L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2018/2019 Serie B Salernitana vs Crotone 0-2