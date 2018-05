Salerno campo tabù per il Cesena

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Cesena mai ha vinto in cadetteria una sfida in casa della Salernitana.

Se a questo dato ci accingiamo il fatto che i bianconeri in questo torneo hanno raccolto lontano dal Manuzzi solo 10 punti, grazie a 2 vittorie e 4 segni X, cui dobbiamo aggiungere 11 KO...

Eppure le ultime 3 sfide sono terminate sempre in parità.

Fra i risultati da segnalare un 5-2 nel 1994-1995 e un 6-1 nel 2004-2005.

PS: all'andata fu 3-3.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B)

8 incontri disputati

3 vittorie Salernitana

5 pareggi

0 vittorie Cesena

15 gol fatti Salernitana

6 gol fatti Cesena

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Cesena 5-2, 24° giornata 1994/1995

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Cesena 1-1, 26° giornata 2016/2017