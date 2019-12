© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre punti in sette gare: questo era stato il bottino della Sampdoria con Eusebio Di Francesco. Nove punti nelle successive sette partite: con Claudio Ranieri in panchina i doriani hanno indubbiamente alzato la loro media ma sono sempre nella zona caldissima della graduatoria. Il Parma ha portato a casa 6 punti dalle sue trasferte, esattamente un terzo di quelli che i ducali sono riusciti a totalizzare finora.

Sono solo 4 i successi del Parma sulla Sampdoria in casa blucerchiata. Ultima volta in cui sono arrivati i tre punti è stata il 20 marzo 2011, 0-1 grazie ad un gol di Zaccardo.

I giocatori del Parma che partono dalla panchina sanno entrare bene nel match. I ducali hanno già 5 gol arrivati da giocatori entrati a gara in corso. Meglio ha fatto solo l'Atalanta con 6. La Samp continua invece a non avere assegnati rigori contro ed è l'unica squadra di A a quota zero. L'altra particolarità è che la squadra blucerchiata non riesce proprio a segnare nella prima mezz'ora di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

12 vittorie Sampdoria

5 pareggi

4 vittorie Parma

39 gol fatti Sampdoria

19 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1979/1980 Serie B Sampdoria vs Parma 5-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Serie A Sampdoria vs Parma 2-0