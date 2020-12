Sampdoria-Crotone non ha mezze misure. E da 973 giorni i rossoblù…

vedi letture

Tre incroci in cadetteria fra le stagioni 2000-2001 e 2011-2012. Due sfide in Serie A fra il 2016-2017 e il 2017-2018. Dai 5 precedenti Sampdoria-Crotone di campionato non è mai comparso un pareggio. Per 3 volte si sono imposti i padroni di casa. In altre 2 occasioni hanno avuto la meglio i giocatori ospiti.

Non è tutto.

Dal primissimo incrocio in una ipotetica schedina si alternano segni 1 e 2. E poiché l’ultima volta vinsero i blucerchiati…

I due testa a testa nel massimo campionato raccontano due partite diametralmente opposte. All’esordio di questo scontro diretto esultarono i Pitagorici col punteggio di 2-1. Era la 33esima giornata 2016-2017. Schick portò in vantaggio il Doria, ma nella ripresa prima Falcinelli e poi Simy confezionarono il ribaltone. La stagione successiva, invece, fu goleada per il Doria, 5-0 con cinque marcatori differenti: Ferrari, Quagliarella (rigore), Caprari, Linetty e Kownacki.

I liguri arrivano a questo testa a testa con 14 punti in classifica. Ma solo 4 sono stati raccolti al Ferraris: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 KO. I calabresi rispondono con 6, ma lontano dalla Scida sono fermi a 2.

Entrambe nel turno infrasettimanale hanno fatto punti: la Sampdoria in casa dell’Hellas Verona ha conquistato la vittoria, il Crotone ha stoppato sullo 0-0 l’Udinese al Friuli.

Da ricordare che al momento del calcio d’inizio di Sampdoria-Crotone per i rossoblù saranno trascorsi 973 dall’ultimo successo esterno in Serie A. Era il 22 aprile 2018 e l’avversario rispondeva al nome di Udinese.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

5 incontri disputati

3 vittorie Sampdoria

0 pareggi

2 vittorie Crotone

10 gol fatti Sampdoria

5 gol fatti Crotone

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Crotone 1-2, 33° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Crotone 5-0, 9° giornata 2017/2018