Sampdoria, Fiorentina e un'esplosione di gol nell'ultima mezz'ora

Neanche con Ranieri in panchina la Sampdoria non riesce ad avere una continuità di risultati. E' vero, la posizione è migliorata da quando è arrivato il tecnico capitolino al posto di Di Francesco, ma è anche vero che i blucerchiati stanno alternando ottimi risultati a scivoloni imprevisti. L'effetto Iachini sembra essere già finito a Firenze. Dopo 4 risultati utili consecutivi sono arrivate due sconfitte di fila nelle ultime due gare per i viola, anche se, c'è da dirlo, contro avversari di una certa portata come Juventus e Atalanta.

In fatto di vittorie, la Sampdoria ha doppiato la Fiorentina nelle gare giocate a Genova. L'ultima affermazione dei gigliati però non è che sia molto in là con gli anni. Parliamo dell'8 novembre 2015, un 2-0. Quella squadra addirittura si ritrovò in testa alla classifica al termine di quella giornata. Dopo di quella battuta d'arresto la Samp ha ottenuto una vittoria e due pari.

La squadra di Ranieri, nonostante venga da 3 gol segnati in casa del Torino, è ultima per marcatori diversi portati a segnare: sono 7 come la Spal. Napoli e Inter che sono in vetta sono esattamente al doppio. La compagine genovese continua ad avere problemi coi primi tempi: zero gol segnati nei primi 15 minuti e uno solamente nella prima mezz'ora di gioco. Sia Samp che Fiorentina hanno concentrato oltre la metà delle proprie realizzazioni nell'ultima mezz'ora. Parliamo rispettivamente di 16 gol su 25 e di 15 reti su 26.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

25 vittorie Sampdoria

23 pareggi

12 vittorie Fiorentina

90 gol fatti Sampdoria

63 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Fiorentina 1-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Serie A Sampdoria vs Fiorentina 1-1