Sarri e quell’ex che lo esonerò dopo 6 gare

Maurizio Sarri ritrova, per la 14esima volta, una sua ex.

Perché l’attuale allenatore della Juventus nella stagione 2007-2008 per 6 gare occupò la panchina del Verona. Un’esperienza iniziata con un subentro e terminata con un esonero. Fotografata da questi numeri: zero vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte.

Da avversario, al contrario, il rendiconto è più vantaggioso (7V – 4X – 2P, con 17GF e 8GS). Soprattutto ha in corso una serie di 4 affermazioni senza soluzione di continuità. Quelle scaturite dagli incroci fra Napoli e scaligeri nei tornei 2015-2016 e 2017-2018. Il più recente KO è, invece, quello rimediato con l’Empoli nel torneo 2014-2015.

Anche Ivan Juric vanta nel suo curriculum dei testa a testa contro la prossima avversaria. E a differenza di quello che uno può aspettarsi, non sono poi così negativi. Su 4 incroci per due volte è andato a punti: al primo, vittoria per 3-1 nel 2016-2017, e all’ultimo, pareggio per 1-1 nel 2018-2019. Nel mezzo però ha rimediato anche 2 KO con sempre 4 gol subiti dalle sue squadre.

Chiudiamo segnalando che i due tecnici sono stati avversari in campionato già in 3 circostanze: Genoa-Napoli 0-0 e Napoli-Genoa 2-0 nel 2016-2017; Genoa-Napoli 2-3 nel 2017-2018.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E JURIC IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

1 pareggio

0 vittorie Juric

5 gol fatti squadre di Sarri

2 gol fatti squadre di Juric