Sarri ha lasciato a Lopez solo due punti su sei

C’è traccia di un solo Sarri-Lopez nei campionati professionistici italiani. Andò in scena alla 22esima giornata del 2016-2017, in occasione di un Napoli-Palermo. Al triplice fischio finale il punteggio recitava 1-1.

Dando uno sguardo anche ad eventuali incroci a campi invertiti, scopriamo che fra gli attuali tecnici di Juventus e Brescia c’è anche un altro testa a testa: Cagliari-Napoli 0-5 al 26esimo turno 2017-2018.

E così il bilancio dei precedenti fra i due mister premia il bianconero capace di portare a casa 4 punti sui 6 disponibili.

In equilibrio, al contrario, l’esito delle sfide fra Maurizio Sarri e il Brescia. Dopo aver perso le prime 3 (con Pescara e Arezzo, fra l’altro senza marcare gol), il mister ex Chelsea ha messo assieme 3 successi e 2 segni X.

Curiosità: Juventus-Brescia rappresenterà la sua seconda sfida in Serie A con le Rondinelle.

Per Diego Lopez, invece, la Vecchia Signora raffigura un vero e proprio incubo. In 3 incroci, 2 dalla panchina del Cagliari, 1 guidando il Palermo, ha rimediato soltanto KO.

Terminiamo ricordando che il minor numero di sconfitte patite dal Napoli di Sarri in un campionato di Serie A è pari a 3. Un valore che la Juventus 2019-2020 ha eguagliato lo scorso weekend al Bentegodi di Verona. Nelle altre due stagioni in azzurro Sarri aveva sofferto 4 (2016-2017) e 6 (2015-2016) stop.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LOPEZ IN CAMPIONATO

1 vittoria Sarri

1 pareggio

0 vittorie Lopez

6 gol fatti squadre di Sarri

1 gol fatto squadre di Lopez

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

2 pareggi

3 vittorie Brescia

11 gol fatti squadre di Sarri

13 gol fatti Brescia

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Lopez

0 pareggi

3 vittorie Juventus

2 gol fatti squadre di Lopez

9 gol fatti Juventus