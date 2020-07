Sarri-Inzaghi 3-1, ma le ultime volte è stato doppio 1-3

Simone Inzaghi ha già eguagliato il suo personale record di vittorie in un campionato di serie A: 21 come nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Maurizio Sarri è invece a meno uno dal numero di successi centrati al primo anno sulla panchina del Napoli: oggi ne conta un totale di 24, nel 2015-2016 furono 25.

Sarri e Inzaghi saranno avversari questa sera, calcio d’inizio ore 21:45, per la sesta volta in campionato.

Tutti i precedenti sono andati in scena in Serie A. Il mister originario di Bagnoli comanda per 3-1 in fatto di affermazioni, 13-6 sul fronte delle marcature. Mentre un testa a testa è terminato col segno X.

Juventus-Lazio sarà, inoltre, la decima sfida ai biancocelesti per l’ex Chelsea. Fino a oggi, infatti, rintracciamo 2 match con l’Empoli (1V – 1P); 6 col Napoli (5V – 1X) e 1 con la Vecchia Signora (1P).

Per Inzaghi, al contrario, sarà il faccia a faccia numero 9. Dagli 8 già disputati non sbucano mezze misure: vittorie (2) oppure sconfitte (6). Curiosamente le squadre di Inzaghi acciuffano i tre punti dopo aver rimediato 3 KO di fila dai bianconeri. E’ successo prima del 2-1 nel 2017-2018 e del 3-1 un girone fa.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E INZAGHI IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

1 pareggio

1 vittoria Inzaghi

13 gol fatti squadre di Sarri

6 gol fatti squadre di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

1 pareggio

2 vittorie Lazio

22 gol fatti squadre di Sarri

11 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA JUVENTUS CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

0 pareggi

6 vittorie Juventus

6 gol fatti squadre di Inzaghi

13 gol fatti Juventus