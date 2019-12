Sarri vuole regalarsi un 100 per Natale, ma di mezzo c’è un ex

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di stasera sarà il primo scontro diretto in campionato fra gli allenatori Claudio Ranieri, Sampdoria, e Maurizio Sarri, Juventus.

Il mister blucerchiato è un ex, avendo allenato la Vecchia Signora per, quasi, due intere stagioni. Con lui in campionato sono arrivate 39 vittorie, 23 pareggi, 12 sconfitte, condite da 136 gol fatti e 74 reti subite.

Il suo bilancio da avversario dei bianconeri non è certo positivo. Ha raccolto soltanto 2 vittorie, fra l’altro sempre guidando la Roma: la prima per 2-1 nel 2009-2010, la seconda la stagione passata per 2-0. Poi soltanto 4 segni X e una zavorra di 10 sconfitte.

Positivo, al contrario, il bilancio degli incroci in Serie A fra Sarri e la Sampdoria. Dopo il KO rimediato nel primo testa a testa, Empoli 2014-2015, ecco 5 successi e 2 pareggi. Non solo. L’attuale tecnico della Juventus è reduce da 5 trionfi di fila contro la Samp.

Dovesse arrivare il sesto… ecco che le vittorie per Sarri in Serie A raggiungerebbero quota 100.

Ad oggi, infatti, su 168 panchine vanta 99 affermazioni, 43 pareggi, 26 sconfitte, per 142 match a punti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

2 vittorie Ranieri

4 pareggi

10 vittorie Juventus

15 gol fatti squadre di Ranieri

26 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

5 vittorie Sarri

2 pareggi

1 vittoria Sampdoria

18 gol fatti squadre di Sarri

11 gol fatti Sampdoria