Sassuolo a porta inviolata? Un must. Cattivo rapporto della Fiorentina coi rigori

Fiorentina senza vittorie da quasi due mesi. Alla quinta giornata è arrivata la seconda e ultima affermazione in questo campionato per i viola. Dopo il match contro l'Udinese, i gigliati hanno collezionato la miseria di due pareggi e ben 4 sconfitte. Da quando Prandelli siede sulla panchina il cammino è molto negativo per la squadra: un pareggio e tre sconfitte. Il Sassuolo dopo una partenza sprint ha un po' rallentato con una vittoria, un pari e una battuta d'arresto nelle ultime tre gare. Ma il cammino in trasferta dei neroverdi è più che convincente: in cinque partite, nemmeno una sconfitta, con 4 vittorie e un pareggio.

Bilancio in equilibrio a Firenze, tra Fiorentina e Sassuolo. Gli emiliani da quando in panchina siede De Zerbi hanno sempre vinto nel capoluogo toscano (due su due). I viola non si impongono sui neroverdi in casa dal 3 dicembre 2017 (3-0) in pratica esattamente da tre anni.

Il Sassuolo non ha la miglior difesa del torneo, però è riuscito a chiudere più partite di tutti, assieme al Napoli, con la porta inviolata: cinque. La Fiorentina non ha un buon rapporto con i rigori nel corso di questa stagione. E' una delle quattro formazioni che non ne ha ricevuto uno a favore ed è anche una delle quattro che ne ha avuto tre contro, che rappresentano un record in questo campionato.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A, B E C)

3 vittorie Fiorentina

2 pareggi

3 vittorie Sassuolo

12 gol fatti Fiorentina

10 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

2002/2003 Serie C2 Fiorentina vs Sassuolo 0-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Sassuolo 1-3