© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette partite interne per il Sassuolo in questo campionato e zero pareggi per la squadra neroverde. Il Cagliari è invece chiamato a prolungare una serie positiva ormai di una certa importanza. I sardi sono partiti malissimo in questa stagione, perdendo le prime due partite, ma dopo quelle due battute d'arresto hanno saputo infilare la bellezza di 12 risultati utili consecutivi (8 vittorie e 4 pareggi).

Il Cagliari però ha dei problemi con il Mapei Stadium, nel senso che non è mai riuscito a vincere nella casa del Sassuolo. E il 25 maggio 2017 è arrivata anche una bella batosta per i sardi: un successo per 6-2 per gli emiliani che non lascia spazio a repliche. Particolarità di quell'incontro: troviamo anche un'autorete di Marco Borriello. Lui che era abituato a fare gol nella porta avversaria, in quella disgraziata partita si è ritrovato a battere il proprio portiere.

Il Sassuolo e l'Udinese sono le uniche due squadre di A a non aver avuto nemmeno un rigore a favore per il momento. Il Cagliari ha già mandato a segno una squadra intera: undici giocatori diversi hanno trovato la via della rete almeno una volta in questo campionato. I sardi sono leader in questa speciale classifica al pari di Inter e Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

2 vittorie Sassuolo

3 pareggi

11 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Cagliari 1-1



L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2018/2019 Serie A Sassuolo vs Cagliari 3-0