Sassuolo e Genoa, tutto in equilibrio... tranne i gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In dieci sfide di Serie A fra Sassuolo e Genoa mai c’è scappato il bis.

Nel senso che dai 5 match al Mapei Stadium di Reggio Emilia sono arrivati altrettanti punteggi differenti. Stessa musica per gli incroci andati in scena al Ferraris di Genova.

La passata stagione la sfida aprì il campionato di entrambi i club.

Al termine dei novanta minuti di gioco arrivò uno 0-0. E’ questo il primo e unico segno X fra neroverdi e rossoblù in Emilia Romagna. Prima, difatti, c’erano stati 3 successi per i padroni di casa e 1 per gli ospiti (nel 2015-2016, 0-1, Dzemaili).

Lo stesso score che rintracciamo in Liguria, ma a parti invertite. All’ombra della Lanterna è il Vecchio Grifone a guidare per 3-1 in fatto di trionfi.

E così dalle 10 sfide nel massimo campionato italiano emerge un bilancio in quasi perfetto equilibrio: 4 affermazioni da un lato e dall’altro, cui dobbiamo aggiungere 2 segni X equamente distribuiti sui due campi da gioco (a Genova fu 3-3 nel 2014-2015).

Unico dato che non si equivale è quello relativo ai gol marcati: 14-12 per i neroverdi.

Chiudiamo segnalando che il Genoa ha marcato nelle trasferte della Serie A con la formula del girone unico 795 reti fino ad oggi.

Per arrivare a quota 800 gli manca quindi un poker di gol. Evento quest’ultimo, cinque o più reti, che nella storia rossoblù è accaduto già in 5 occasioni, la più recente il 24 febbraio 2008, quando la gara in casa dell’Udinese terminò col punteggio di 3-5.

Domenica sera scopriremo quali di questi numeri dovremo aggiornare.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

5 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

1 pareggio

1 vittoria Genoa

9 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Genoa 4-2, 37° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Genoa 0-0, 1° giornata 2017/2018