Sassuolo e Spal, ma state giocando ad imitarvi?

© foto di Simone Lorini

Più equilibrio di così non è possibile. Stesse vittorie, una a testa, stesse reti segnate (e di conseguenza subite), quattro per parte. Sassuolo e Spal, uno dei tanti derby emiliani di questo campionato, parte con questo biglietto da visita. Il risultato che manca da più tempo è la vittoria della Spal che non si verifica dal 17 dicembre 1989: 1-2 in una partita valida per il campionato di Serie C2.

Veramente curioso notare come Sassuolo e Spal abbiano avuto anche lo stesso, identico ruolino di marcia nelle ultime sei giornate con una vittoria (entrambe alla 21esima), due pareggi (alla 20esima e alla 22esima) e tre sconfitte, due delle quali consecutive nelle ultime due partite disputate.

Sassuolo e Spal sono agli antipodi però in fatto di numero di marcatori diversi. Per i neroverdi hanno già segnato 14 giocatori differenti in questo campionato (terzo posto dietro a Roma e Juventus), mentre per i ferraresi sono andati a segno solo 7 giocatori (ultimo posto in coabitazione con Frosinone e Cagliari).

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E C)

1 vittoria Sassuolo

1 pareggio

1 vittoria Spal

4 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

1989/1990 Serie C2 Sassuolo vs Spal 1-2

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Spal 1-1