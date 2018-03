Sassuolo e Spal, una volta una e una volta l'altra. Ma il risultato è sempre lo stesso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sono solamente due partite giocate in casa del Sassuolo tra i neroverdi e la Spal. Due partite che fanno riferimento a campionati di Serie C2. In entrambi i casi la partita è terminata per 2-1, solo che la prima volta ha vinto la Spal in trasferta, mentre la seconda si è imposto il Sassuolo. Era il campionato 2005/06, quello che ha posto le basi per il clamoroso exploit dei neroverdi che hanno cominciato la loro scalata verso la Serie A.

Il Sassuolo quest'anno si trova meglio in trasferta che in casa. Tra le mura amiche la formazione di Iachini ha conquistato la miseria di dieci punti sui 23 totali, con sole due affermazioni.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE C2)

1 vittoria Sassuolo

0 pareggi

1 vittoria Spal

3 gol fatti Sassuolo

3 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

1989/1990 Serie C2 Sassuolo vs Spal 1-2

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2005/2006 Serie C2 Sassuolo vs Spal 2-1