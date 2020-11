Sassuolo e una varietà di marcatori che il Verona non ha. Ma i gialloblu dietro...

Il Verona di Juric si sta confermando in questa stagione come una delle realtà non propriamente di vertice, più interessanti da seguire. I gialloblu hanno perso una sola partita in queste prime giornate e arrivano a questo appuntamento con il Sassuolo con quattro risultati utili di fila (una vittoria e 3 pareggi). I neroverdi, dal canto loro, sono andati ben oltre ogni più rosea aspettativa in questo inizio di campionato. Sono ancora imbattuti e hanno all'attivo quattro vittorie e tre pareggi.

Otto sono i precedenti a Verona tra queste due squadre, spalmate per tutte le categorie professionistiche. Gialloblu in vantaggio per 4 successi a 3 sui rivali, ma c'è da dire che il Sassuolo ha anche vinto le ultime due partite giocate al Bentegodi.

Il Verona (assieme a Napoli, Milan e Juventus) è la squadra leader nei 'clean sheet', ovvero le gare chiuse con la porta imbattuta, fatto che è accaduto tre volte in queste prime sette giornate. Il Sassuolo invece sta puntando al ruolo di cooperativa del gol di questo campionato, avendo mandato a segno ben otto giocatori diversi (come il Napoli): solo l'Atalanta ha fatto meglio con nove. Dato curioso: il Verona è invece ultimo in questa particolare classifica con soli tre marcatori.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C)

4 vittorie Verona

1 pareggio

3 vittorie Sassuolo

8 gol fatti Verona

7 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2007/2008 Serie C1 Verona vs Sassuolo 0-2

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Verona vs Sassuolo 0-1